В Минздраве рассказали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус

Украинцев будут проверять на коронавирус в том случае, если их семейный врач или "скорая" подтвердили необходимость тестирования и обратились в вирусологические лаборатории с соответствующим запросом. Об этом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день лаборатории тестируют около 1,5 тыс. образцов в день способом ПЦР, но Украина может выйти на показатели в 80 тыс. в неделю. Он озвучил алгоритм действий пациентов и медиков.

"В случае, если есть симптомы с подозрением на COVID-19, вы звоните к своему семейному врачу. Врач проводит консультацию и принимает решение относительно дальнейшей тактики ведения больного. Он должен выехать сам или направить мобильную бригаду, которая возьмет образцы для исследования в вирусологической лаборатории. В случае, если нет семейного врача, вы звоните на 103 и рассказываете им ситуацию. "Скорая" не будет выезжать на каждый случай, если нет соответствующих критериев для госпитализации больного и доставки в стационар. Но она предоставит необходимые консультации и в случае необходимости направит мобильную бригаду для забора образцов", – сказал Ляшко.

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Замминистра отметил, что в случае, если отказывают в проведении тестирования, можно сообщить об этом на горячую линию Минздрава 0 800 505201.

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"Это нам позволит проанализировать области, в которых будет наибольшее число отказов или жалоб на тестирование. Мы будем разбираться с ситуацией – почему возникают сбои в алгоритмах – для того, чтобы была реальная картина в тестировании и заболеваемости на COVID-19. Сегодня мы тестируем все случаи подозрений, а также обязали тестировать каждую пневмонию, которая есть в наших стационарах. Будут также обирать образцы и у умерших от пневмонии, чтобы не пропустить случаи коронавирусной болезни", – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что не нужно тестировать всех подряд, а тем, у кого есть симптомы лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, необходимо обязательно звонить врачу.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1462 случая коронавируса, 45 закончились летальным исходом и 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

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