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В Минздраве рассказали, в каком случае "скорая" приедет при подозрении на COVID-19

14 апреля, 10:13

Сергей Мартынец

Скорая помощь не ездит на все подряд вызовы

Скорая помощь приедет к человеку в том случае, если по телефону он озвучил симптомы, присущие коронавирусной болезни. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В вопросе к министру привели в пример случай, когда украинцу вызывали "скорую" и она только на третий раз приехала и госпитализировала его с двухсторонней пневмонией, а до ПЦР-теста мужчина даже не дожил.

"У нас разработан очень четкий алгоритм реагирования экстренной скорой помощи: диспетчер должен опросить человека, который звонит, какие клинические симптомы (лихорадка, высокая температура, проблемы с дыханием, боль в груди). То есть, по четкому алгоритму происходит опрос и принимается решение по выезду "скорой", – сказал Степанов.

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Он подтвердил, что, действительно, есть единичные случаи, когда медики не придерживаются алгоритмов, или человек не может четко описать ситуацию.

Как сообщали новости "Сегодня", житель Калуша Ивано-Франковской области Роман попал в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. По словам мужчины, у него поднялась высокая температура после того, как он вернулся с женой из Чехии. Однако, по его словам, медики не сильно торопились к нему. Житель Калуша рассказал, как к нему "скорая" ехала три часа.

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скорая помощь коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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