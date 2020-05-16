В Минздраве сделали заявление относительно закупки скандальных аппаратов ИВЛ

Степанов заявил, что возникло определенное недопонимание вокруг аппаратов "Новатор"

Министерство здравоохранения никогда не планировало закупать для больниц аппараты искусственной вентиляции легких производства украинского госпредприятия "Новатор". Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Относительно аппаратов "Новатор". В Минздраве никогда не было и мысли закупать эти аппараты именно для больниц. Никто этого не собирался делать. Возникло определенное недопонимание", - сказал он.

По словам министра, при выборе аппаратов ИВЛ, Минздрав руководствуется опытом и экспертным мнением украинских врачей.

"Если говори про аппараты ИВЛ, которые мы собираемся закупать. Перед тем, как принимать решение о закупке, конечно, мы провели консультации и получили заключение наших анестезиологов, от одного из главных ведущих анестезиологов Украины господина Дуброва (Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины)", – добавил Степанов.

Также Степанов сообщил, что 18 мая Минздрав подпишет приказ о начале применения ИФА – тестирования (методика выявления вируса по факту наличия/отсутствия антител на основе иммуноферментного анализа). Министр также отметил, что из предложенных производителей предпочтение будут предоставлять тест-системам украинского производства.

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Ранее в сети появились фото аппарата ИВЛ производства украинского госпредприятия "Новатор". Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Фактически, это механическая рука, которая нажимает на мешок Амбу (грушу, качающая воздуха).

Аппарат ИВЛ производства ГП "Новатор". Фото: facebook.com

Конструкция аппарата вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

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По неподтвержденной информации пользователей, Минздрав планировал закупить 2000 таких аппаратов по цене 20 тысяч грн за штуку.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские аппараты ИВЛ будут вдвое дешевле зарубежных аналогов.

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