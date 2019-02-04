В Минздраве сообщили, какие регионы лидируют по заболеваемости корью

С 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 года корью в Украине заболели 15 095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок. В течение 5-й недели 2019-го корью заболели 3379 человек - 1499 взрослых и 1880 детей

Фото: amicopediatra.it.

В Минздраве сообщили, какие регионы лидируют по заболеваемости корью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg 2019-02-04T15:32:00+02:00 Украина С 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 года корью в Украине заболели 15 095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок. В течение 5-й недели 2019-го корью заболели 3379 человек - 1499 взрослых и 1880 детей

За первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"С 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 корью в Украине заболело 15095 человек – 6364 взрослых и 8731 ребенок. В течение 5-й недели 2019 корью заболело 3379 человек – 1499 взрослых и 1880 детей", – отметили в Минздраве.

Как отмечается в сообщении, наиболее высокие показатели заболеваемости были зафиксированы во Львовской области (2651 человек: 908 взрослых и 1743 ребенка), Винницкой области (1383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ровенской области (1389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой области (1058 людей: 583 взрослых и 475 детей) областях и в Киеве (1214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка).

В Министерстве здравоохранения в очередной раз призвали родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Добавим, что в Украине свирепствует не только корь, но и грипп. Так, в Киеве с начала года от гриппа умерло три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.

А в понедельник, 4 февраля, в Кировоградской области зарегистрировали еще один летальный случай от осложнения гриппа, сообщает лабораторный центр области. Вирусологи подтвердили, что это вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это второй летальный случай в регионе.

Кроме этого, в Запорожье назвали вирус гриппа, который стал причиной смерти маленького ребенка– летальный исход вызвал так называемый "свиной грипп" А (H3N2). Как выяснили врачи, родители младенца не обращались за медицинской помощью, поскольку не заметили его болезни. По их словам, смерти накануне ребенок вечером выглядел абсолютно здоровым, не имел признаков ОРВИ или гриппа, но утром был найден мертвым.

Как отличить ОРВИ от гриппа или кори? Прививаться или нет? Об этом подробно рассказали эксперты "Главной темы"

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