В Минздраве уверяют, что заболеваемость корью снизилась
В текущем году умерло уже десять человек, среди которых трое детей
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 524 человека – 1 230 взрослых и 1 312 детей, сообщает пресс-служба МЗ Украины.
Согласно сообщению, за отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от рождения.
В целом, по данным МЗ Украины, в текущем году умерло уже десять человек, среди которых трое детей. С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.
"В период с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года корью в Украине заболело 26 544 человека – 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (всего 4 021 человек: 1 335 взрослых и 2 686 детей), Винницкой (2 339: 1 014 взрослых и 1 325 детей), Ровенской (2 299: 808 взрослых и 1491 ребенок), Хмельницкой ( 2 007: 1 073 взрослых и 934 ребенка) областях и г.Киев (2 310 человек: 1 293 взрослых и 1 017 детей)", – говорится в сообщении Минздрава.
Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.
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