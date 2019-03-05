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В Минздраве уверяют, что заболеваемость корью снизилась

Сегодня, 01:09

В текущем году умерло уже десять человек, среди которых трое детей

Украинцы продолжают болеть корью. Фото: amicopediatra.it
Украинцы продолжают болеть корью. Фото: amicopediatra.it.
В Минздраве уверяют, что заболеваемость корью снизилась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f2f/ec8/5c3f2fec833fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f2f/ec8/5c3f2fec833fe.jpg Украина В текущем году умерло уже десять человек, среди которых трое детей

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 524 человека – 1 230 взрослых и 1 312 детей, сообщает пресс-служба МЗ Украины.

Согласно сообщению, за отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от рождения.

В целом, по данным МЗ Украины, в текущем году умерло уже десять человек, среди которых трое детей. С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.

"В период с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года корью в Украине заболело 26 544 человека – 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (всего 4 021 человек: 1 335 взрослых и 2 686 детей), Винницкой (2 339: 1 014 взрослых и 1 325 детей), Ровенской (2 299: 808 взрослых и 1491 ребенок), Хмельницкой ( 2 007: 1 073 взрослых и 934 ребенка) областях и г.Киев (2 310 человек: 1 293 взрослых и 1 017 детей)", – говорится в сообщении Минздрава.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

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Тег Минздрав, корь, заболеваемость , спад, вспышка кори

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