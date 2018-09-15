В мире нет оборудования для запуска 5G – операторы

Полномасштабный запуск 5G в мире следует ожидать только после 2025 г.

1 июля 2018 г. украинские мобильные операторы наконец-то объявили о запуске 4G. Для этого потребовалось много времени, сил и тщательной подготовки. Проводились тендеры на закупку необходимого оборудования, а также аукционы по продаже лицензий на частоты.

Тем временем в мире после запуска 4G начали готовиться к внедрению следующего поколения мобильной связи – 5G. Так, в НКРСИ нам рассказали, что осенью 2019 г. международный союз электросвязи примет решение о распределении частот на всемирной основе.

Но в компании "Киевстар" поясняют, что оборудования, которое бы соответствовало новому стандарту пока что нет в массовом производстве. Поэтому пока главной задачей телеком рынка остается активное развитие 4G.

"Работают только отдельные, опытные экземпляры, а самое главное нет контента и сервисов для которых необходим 5G в коммерческих масштабах. Поэтому говорить о внедрении 5G в Украине можно только в дальней перспективе", – говорят в компании Киевстар.

Причем, важно отметить, что отсутствие необходимого оборудования – это не только проблема Украины. В мире пока что не завершилась стандартизация технологии 5G, поэтому внедрения нового поколения связи стоит немного подождать.

"В настоящее время 3GPP как раз финализирует разработку стандартов 5G и документов, в которых будет описано, что такое 5G и как этот стандарт будет работать. Соответственно, окончательного понимания, какие мероприятия нужно провести для запуска 5G, пока в телеком-мире нет", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Vodafone Ukraine.

Еще одна преграда, которую выделяют операторы – это отсутствие смартфонов, которые бы поддерживали 5G.

"Производители смартфонов утверждают, что первые гаджеты с поддержкой 5G появятся на рынке не раньше 2019 г. Но, несмотря на заявления, нет окончательного понимания, когда появятся смартфоны 5G, какие будут цены и какой будет спрос. Как результат, операторы пока не могут просчитать целесообразность запуска сетей 5G и не могут дать прогноз о сроках их запуска", – говорят в Vodafone Ukraine.

Напомним, что недавно мы писали о том, стоит ли украинцам ждать полноценного входа платежного сервиса PayPal в страну.

Более подробно о том, какие перспективы есть у 5G в Украине и в мире, читайте в материале сайта "Сегодня": 5G в Украине: когда начнет работать и какие преимущества