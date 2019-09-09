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В Молдове объяснили, почему не выдают Украине беглого судью Чауса

9 сентября, 15:27

Вопрос экстрадиции Чауса обсуждается, однако на сегодня Молдова проходит через реформу судебной системы

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Экстрадиция украинского судьи Николая Чауса из Молдовы затягивается, поскольку в стране продолжается реформа судебной системы. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По его словам, вопрос экстрадиции Чауса обсуждается, однако на сегодня Молдова проходит через реформу судебной системы.

"У нас переходной период от старой судебной системы, которая была подвержена влиянию политиков, к более независимой судебной системе", – подчеркнул Попеску.

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Ранее молдавские журналисты сняли на видео, как украинский судья-беглец Николай Чаус с охраной прогуливался по Кишиневу. На видео зафиксировано, как Чаус на улице разговаривает по телефону и, как только видит журналиста, сразу уходит.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который получил взятку в размере 150 тысяч долларов и прятал ее в стеклянной банке, закопанной в огороде.

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Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

Чаус был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября 2016 он находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу Генпрокуратуры задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.

В ГПУ сообщили, что решение вопроса об экстрадиции Чауса в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить экс-судье статус политического беженца.

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Молдова экстрадиция Чаус

Источник: РБК-Украина

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