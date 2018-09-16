В МОН назвали причину сокращения количества первокурсников в медвузах

На ВНО абитуриентам нужно было набрать не менее 150 баллов по каждому из профильных предметов

В медицинских вузах Украины количество первокурсников после вступительной кампании-2018 сократилось на 28% по сравнению с предыдущими годами. Причиной этого стало повышение проходного балла. Об этом сообщила советник и.о.министра здравоохранения Инна Совсун в эфире "Громадского радио".

"Мы увидели эффект по количеству набора. В большей степени это за счет контрактников, так как большая часть бюджетников все-таки преодолевает порог в 150 баллов. Зато сокращение по контрактникам было существенным. Ранее, к сожалению, на контракт можно было поступить с очень низкими баллами. Это не вина университетов, это системная проблема", – сказала Совсун.

Во время вступительной кампании 2018 абитуриентам медицинских специальностей впервые предстояло преодолеть порог в 150 баллов по конкурсным предметам. Это касалось всех и не зависело от формы обучения и подчинения вуза.

По данным Минздрава, в 2018 году по специальности "медицина" было 4507 бюджетных мест.

В 2017 году, когда порога баллов не было, с более восьми тысяч абитуриентов, которые были зачислены на медицинские специальности, 41% набрали менее 150 баллов ВНО по одному предмету, 19% – по двум предметам и 7% – из трех.

Напомним, в Украине ужесточили правила приема в медвузы. Абитуриентам нужно было набрать не менее 150 баллов по каждому из профильных предметов. Такое решение было принято Министерством образования и науки, которое изменило правила конкурса для отдельных специальностей области знаний "здравоохранение".

Также сообщалось, что теперь вузы могут самостоятельно устанавливать минимальные проходные баллы ВНО.

Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич оценила "провальные" результаты ВНО по украинскому языку и литературе.