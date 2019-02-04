Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке

Сегодня, 11:59

Сегодня планируется посещение дипломатами двух украинских военнопленных моряков

Фото: AFP
В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80b/a52/5c580ba52c5ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80b/a52/5c580ba52c5ac.jpg Украина Сегодня планируется посещение дипломатами двух украинских военнопленных моряков

Консулы Украины смогли попасть в СИЗО "Лефортово" для свидания с военнопленным сотрудником СБУ Василием Сорокой, который был задержан вместе с другими украинскими моряками. Об этом рассказал заместитель начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк

Консулы рассказали, что украинец ни на что не жаловался, а состояние здоровья улучшается.

"У нас начались посещения первого числа, сегодня продолжаются. Разрешения консулами получены, и сейчас посетили пока военнопленного Василия Сороку, в пятницу. Он ранен. И сегодня посетят двух еще раненых – Андрея Эйдера и Андрея Артеменко", – сказал Хомяк.

Читайте также

В то же время он подчеркнул, что украинские консулы получили разрешения на посещение украинских военнопленных не на каждый день.

Напомним, недавно адвокат Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

Также сообщалось, что раненых украинских моряков осмотрели врачи. Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. А вот сама комиссия даже рекомендовала начальству лефортовского СИЗО перевести украинцев в гражданскую больницу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, моряки, СИЗО, сорока, консулы

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков

31 января, 19:42

Моряки ответили на вопросы следователей в рамках конвенции «Об обращении с военнопленными»

России готовят новое наказание за украинских моряков: Волкер сообщил детали

31 января, 17:52

Американский дипломат надеется на новые переговоры с представителями РФ, но при одном условии

Денисова рассказала о нечеловеческих условиях для украинских моряков в СИЗО Москвы

29 января, 13:18

В то же время российская сторона утверждает, что условия содержания пленников вполне приемлемы

Дания выступила за новые санкции против России из-за украинских моряков

29 января, 12:11

Международное сообщество должно решительно отреагировать на действия России в отношении военнопленных

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях