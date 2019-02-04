В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке
Сегодня планируется посещение дипломатами двух украинских военнопленных моряков
Консулы Украины смогли попасть в СИЗО "Лефортово" для свидания с военнопленным сотрудником СБУ Василием Сорокой, который был задержан вместе с другими украинскими моряками. Об этом рассказал заместитель начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк
Консулы рассказали, что украинец ни на что не жаловался, а состояние здоровья улучшается.
"У нас начались посещения первого числа, сегодня продолжаются. Разрешения консулами получены, и сейчас посетили пока военнопленного Василия Сороку, в пятницу. Он ранен. И сегодня посетят двух еще раненых – Андрея Эйдера и Андрея Артеменко", – сказал Хомяк.
В то же время он подчеркнул, что украинские консулы получили разрешения на посещение украинских военнопленных не на каждый день.
Напомним, недавно адвокат Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.
Также сообщалось, что раненых украинских моряков осмотрели врачи. Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. А вот сама комиссия даже рекомендовала начальству лефортовского СИЗО перевести украинцев в гражданскую больницу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков
Моряки ответили на вопросы следователей в рамках конвенции «Об обращении с военнопленными»
Денисова рассказала о нечеловеческих условиях для украинских моряков в СИЗО Москвы
В то же время российская сторона утверждает, что условия содержания пленников вполне приемлемы