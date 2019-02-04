В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке

Сегодня планируется посещение дипломатами двух украинских военнопленных моряков

Фото: AFP

В Москве пустили консулов к военнопленному украинцу Сороке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80b/a52/5c580ba52c5ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80b/a52/5c580ba52c5ac.jpg 2019-02-04T11:59:00+02:00 Украина Сегодня планируется посещение дипломатами двух украинских военнопленных моряков

Консулы Украины смогли попасть в СИЗО "Лефортово" для свидания с военнопленным сотрудником СБУ Василием Сорокой, который был задержан вместе с другими украинскими моряками. Об этом рассказал заместитель начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк

Консулы рассказали, что украинец ни на что не жаловался, а состояние здоровья улучшается.

"У нас начались посещения первого числа, сегодня продолжаются. Разрешения консулами получены, и сейчас посетили пока военнопленного Василия Сороку, в пятницу. Он ранен. И сегодня посетят двух еще раненых – Андрея Эйдера и Андрея Артеменко", – сказал Хомяк.

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В то же время он подчеркнул, что украинские консулы получили разрешения на посещение украинских военнопленных не на каждый день.

Напомним, недавно адвокат Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

Также сообщалось, что раненых украинских моряков осмотрели врачи. Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. А вот сама комиссия даже рекомендовала начальству лефортовского СИЗО перевести украинцев в гражданскую больницу.

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