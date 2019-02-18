Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Москве сорвалось рассмотрение апелляции по пленным морякам: названа причина

Сегодня, 14:24

Сегодня российский суд должен был принять решение по пятой четверке украинцев, но возникли "трудности перевода"

Фото: AFP
В Москве сорвалось рассмотрение апелляции по пленным морякам: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa2/91b/5c6aa291b8947.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa2/91b/5c6aa291b8947.jpg Украина Сегодня российский суд должен был принять решение по пятой четверке украинцев, но возникли «трудности перевода»

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию адвокатов пятой четверки украинских моряков из-за отсутствия постановления Лефортовского суда о продлении ареста на украинском языке. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Отметим, что апелляция должна была рассматриваться по украинцам Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу.

"(Судебное заседание – ред.) завершилось снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям. Лефортовским районным судом Москвы не был должным образом и вовремя изготовлен перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей. Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным. Дата следующего заседания пятой четверки военнопленных будет назначена позднее", – написал Полозов.

Читайте также

Напомним, 7 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков. Задержанные в Керченском проливе Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш и Андрей Шевченко останутся за решеткой до 24 апреля. На следующий день, 8 февраля, такое же решение было принято и по Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову.

13 февраля состоялось рассмотрение апелляции еще по двум четверкам украинцев. В итоге суд принял ожидаемое решение. В то же время сторона защиты объяснила, что данное решение важно для последующих судебных шагов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, суд, моряки, апелляция, Полозов

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве сорвалось рассмотрение апелляции по пленным морякам: названа причина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-госсекретарь США рассказал, как освободить украинских моряков

Вчера, 15:48

Для освобождения украинских моряков, по словам Джона Керри, необходимо начать переговоры

Захват украинских моряков: в ЕС согласовали санкции против россиян – СМИ

15 февраля, 17:38

Источники, близкие к переговорам, предполагают, что речь идет о восьми гражданах РФ

Россия отказалась отправить на лечение в Украину троих военнопленных

13 февраля, 17:49

Следователи ФСБ приняли ожидаемое решение, но есть и другой вариант для украинцев

Российские военные переместили и замаскировали захваченные украинские катера

11 февраля, 22:59

Сейчас катера "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" переместили ближе к побережью

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Вакарчук: моя цель - третья революция

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Патриоты Украины устроили смелую акцию в оккупированном Донецке

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Украинцев пересадят на иранские автомобили
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке