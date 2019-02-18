В Москве сорвалось рассмотрение апелляции по пленным морякам: названа причина

Сегодня российский суд должен был принять решение по пятой четверке украинцев, но возникли "трудности перевода"

Фото: AFP

В Москве сорвалось рассмотрение апелляции по пленным морякам: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa2/91b/5c6aa291b8947.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa2/91b/5c6aa291b8947.jpg 2019-02-18T14:24:30+02:00 Украина Сегодня российский суд должен был принять решение по пятой четверке украинцев, но возникли «трудности перевода»

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию адвокатов пятой четверки украинских моряков из-за отсутствия постановления Лефортовского суда о продлении ареста на украинском языке. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Отметим, что апелляция должна была рассматриваться по украинцам Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу.

"(Судебное заседание – ред.) завершилось снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям. Лефортовским районным судом Москвы не был должным образом и вовремя изготовлен перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей. Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным. Дата следующего заседания пятой четверки военнопленных будет назначена позднее", – написал Полозов.

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Напомним, 7 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков. Задержанные в Керченском проливе Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш и Андрей Шевченко останутся за решеткой до 24 апреля. На следующий день, 8 февраля, такое же решение было принято и по Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову.

13 февраля состоялось рассмотрение апелляции еще по двум четверкам украинцев. В итоге суд принял ожидаемое решение. В то же время сторона защиты объяснила, что данное решение важно для последующих судебных шагов.

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