В Москве суд принял решение по четырем пленным украинцам

Суд даже удовлетворил ходатайство о приобщении к делу резолюции ПАСЕ

Фото: AFP

В Москве суд принял решение по четырем пленным украинцам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6a/f69/5c6d6af69cf38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6a/f69/5c6d6af69cf38.jpg 2019-02-20T17:00:00+02:00 Украина Суд даже удовлетворил ходатайство о приобщении к делу резолюции ПАСЕ

Московский городской суд оставил в силе решение Лефортовского суда по продлению ареста для четырех украинских военнопленных до конца апреля. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере, Василии Сороке (сотрудник СБУ) и Олеге Мельничуке. Это была шестая четверка украинцев (суд рассматривал апелляции четверками).

"Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ. Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее, в отношении шестой четверки суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", – сообщил Полозов.

Адвокат подчеркнул, что по пятой четверке моряков, заседание суда по которым сорвалось на днях, пока не определили дату рассмотрения апелляционной жалобы.

Напомним, 7 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков. Задержанные в Керченском проливе Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш и Андрей Шевченко останутся за решеткой до 24 апреля. На следующий день, 8 февраля, такое же решение было принято и по Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову.

13 февраля состоялось рассмотрение апелляции еще по двум четверкам украинцев. В итоге суд принял ожидаемое решение. В то же время сторона защиты объяснила, что данное решение важно для последующих судебных шагов.

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