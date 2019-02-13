В Москве суд принял решение по восьми украинским морякам
Российский суд проигнорировал и резолюцию ПАСЕ, и Женевскую конвенцию
Московский городской суд оставил в силе арест для еще восьми украинских военнопленных, захваченных в Керченском проливе, не удовлетворив апелляционную жалобу стороны защиты. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
Отметим, что суд рассматривал апелляции сегодня два раза – двумя четверками украинцев. Сначала оставил в силе арест Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Богдана Небылици. Апелляционная инстанция оставила в силе постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении сроков содержания под стражей.
Позже суд оставил без изменения решение Лефортовского суда по продлению ареста Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Денису Гриценко и Андрею Драчу (последний сотрудник СБУ).
"Заседание проходило в закрытом режиме … Стороной защиты был заявлен ряд ходатайств, в том числе о приобщении копии резолюции ПАСЕ. В удовлетворении этого и других ходатайств судом было отказано. Суд не принял во внимание специальный статус военнопленных, установленный Женевской конвенцией 1949 года "Об обращении с военнопленными", а также обстоятельства нарушения подсудности, допущенные при рассмотрении Лефортовским районным судом ходатайства следователя", – написал Полозов.
Адвокат не скрывает, что ожидал такого решения российского суда, но пояснил, что апелляция – необходимый этап для последующего обращения с индивидуальными жалобами военнопленных в Европейский суд по правам человека.
Как сообщалось, 7 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков. Задержанные в Керченском проливе Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш и Андрей Шевченко останутся за решеткой до 24 апреля. На следующий день, 8 февраля. такое же решение было принято и по Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Роману Мокряку и Сергею Цыбизову.
Напомним, ранее в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.
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