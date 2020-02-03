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В Москве загадочно умерла украинка: что произошло

3 февраля, 14:43

Тело 27-летней гражданки Украины обнаружили в квартире, которую арендует предприниматель из Южной Кореи

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

В России, где внезапно умер сын известной российской актрисы Раисы Рязановой, при загадочных обстоятельствах умерла 27-летняя гражданка Украины. Об этом сообщает "АГН Москва".

Как сообщается, 2 февраля, в квартире в центре Москвы обнаружили труп 27-летней гражданки Украины.

"Арендатор жилища, 44-летний предприниматель из Южной Кореи, сообщил, что с умершей встретился в московском ночном клубе и пригласил к себе. Всю ночь они распивали спиртные напитки, а затем девушка ушла в душ, а мужчина уснул. Наутро он обнаружил новую знакомую без признаков жизни в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь", - рассказал собеседник агентства.

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Тело доставили в морг для установления причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Источник уточнил, что иностранец занимает руководящую должность в компании Lotte Shopping Rus.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом.

Напомним, инцидент с украинкой произошел еще весной 2018-го года в Великопольском воеводстве: польский работодатель хотел избежать ответственности за нелегального работника, поєтому вывез женщину в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.

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