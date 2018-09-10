В Москве засекли Плотницкого: появилось фото

В Москве заметили бывшего главаря т.н. "ЛНР" Игоря Плотницкого в одном из ресторанов, хотя до этого ходили разговоры, что он сидит в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Белоус, освещающий события в оккупированных районах Донбасса.

"Знакомая недавно в Москве увидела человека, который уж больно был похож на подписанта Минских соглашений – Плотницкого. Сделала фото украдкой. 3 сентября, заведение "То да се" на "Смоленской", – говорится в сообщении.

Как известно, в ноябре 2017 года в "ЛНР" произошел конфликт между Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом, отправленным им в отставку. Корнет обвинил Плотницкого и нескольких его приближенных в подготовке "переворота" и работе на украинские спецслужбы. В свою очередь, Плотницкий заявил, что экс-министр начал сопротивляться своей отставке. Позже Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, а своим преемником назначил "министра госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника.

После бегства в Россию стало известно, что полиция якобы задержала его в Москве. Нардеп Игорь Мосийчук говорил, что ему подтвердили из Москвы о задержании ФСБшниками экс-главаря "ЛНР".

В свою очередь народный депутат Дмитрий Тымчук писал, что Плотницкий якобы находится не в СИЗО, а в коттедже за 30 млн долларов под Москвой. По данным группы "Информационное сопротивление", экс-главарь боевиков проживает в элитном поселке Барвиха.