В МОЗ опубликовали динамику распространения коронавируса в Украине

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской, Луганской и Черниговской областях

Министерство здравоохранения опубликовало динамику распространения коронаварусной болезни COVID-19 в Украине.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и городе Киеве (416 случаев). Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай)", - говорится в сообщении.

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Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 12 апреля и все подробности из регионов

Ранее главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сделал тревожное заявление о распространении коронавируса в Украине. По его словам, COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выплатит миллион долларов изобретателям вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.

А о том, как живут украинцы в условиях карантина, смотрите в сюжете:

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