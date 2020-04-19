В МОЗ рассказали, кто чаще всего в Украине умирает от коронавируса

Особенно беречься нужно людям, которым больше 50 лет

По состоянию на 18 апреля в Украине официально было подтверждено 5 106 случаев заражения COVID-19.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

"Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет – 0,6%", – рассказали в Минздраве.

Реклама

А в Центре общественного здоровья Украины отметили, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений.

"74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания", – подытожили в ЦОЗУ.

В ведомстве отмечают: "Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 метра, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80%. Придерживайтесь общих правил карантина. Не покидает дома без крайней необходимости".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Черновицкой области снова возросло число зараженных коронавирусной инфекцией людей – COVID-19 подтвердили у 840 человек.

Реклама

А в Тернопольской области инфекцию нашли уже у 366 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 13 новых случаев, сообщили в местном Штабе по борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама