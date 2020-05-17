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В Минздраве рассказали правила работы стоматологий во время карантина

17 мая, 23:50

Татьяна Очеретяна

Стоматологи должны носить специальные защитные средства

После смягчения карантина в Украине стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, однако необходимо соблюдать специальные правила. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", – говорится в сообщении.

Согласно правилам, посетители должны записываться заранее и иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу. Доступ сопровождающих запрещен, кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей. Ожидание происходит вне помещения.

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Кроме того, работники стоматологических клиник должны обязательно мерить температуру перед началом рабочего дня; записывать посетителей так, чтобы между ними был интервал не менее 15 минут; опрашивать пациента при записи и в день приема; носить респираторы без клапана, герметичные очки, щиток и шапочку; делать уборку после каждого пациента; убрать рекламную продукцию, журналы и игрушки.

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Напомним, с 11 мая в Украине ослабили карантин для работы малого бизнеса: восстановлена работа заведений питания на вынос, летних площадок кафе и ресторанов, а также разрешена работа непродовольственных магазинов.

Ранее Министерство здравоохранения обнародовало новые правила работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что может заработать с 22 мая:

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