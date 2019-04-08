В МВД назвали количество нарушений после первого тура выборов
До выборов было более пяти тысяч нарушений, в день голосования почти 2,5 тысячи, но обращения в полицию продолжают поступать
Пока полиция готовится ко второму туру выборов президента, по завершению первого голосования уже правоохранителям поступило полтысячи обращений по нарушению избирательного законодательства. Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.
Он напомнил, что до выборов было более пяти тысяч нарушений, в день выборов почти 2,5 тысячи обращений в полицию. Но обращения не прекратились и после первого голосования.
"В течение недели – с 1 апреля и по сегодняшний день (8 апреля) – зафиксировано 533 обращения граждан, касающихся различных нарушений. Значительная их часть – это инерция дня выборов, и по этим 533 обращениям у нас начато 42 уголовных производства и составлено 29 административных протоколов", – заявил Варченко.
Напомним, в Центризбиркоме также давали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.
В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.
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