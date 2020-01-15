В МВД назвали список городов, "лидирующих" в секс-индустрии

Наиболее распространенной секс-индустрия оказалась в Одесской и Днепропетровской областях

Фото: ГУНП в Одесской области

В Министерстве внутренних дел назвали регионы, ставшие "лидерами" по числу проституток, задержанных полицейскими. Как оказалось, сильнее всего в 2019 году секс-индустрия была развита в Одесской области – здесь были выявлены 229 проституток, которые попадались 626 раз.

Об этом говорится в сообщении Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в ответ на запрос издания 056.

На втором месте оказалась Днепропетровская область, где были обнаружены 102 "жрицы любви" и зафиксировано 182 правонарушения.

Замыкает тройку "лидеров" Херсонская область, в которой было выявлено 77 проституток, которых задерживали 106 раз.

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При этом в Киеве за год в проституции было уличено 70 человек, задержанных по одному разу.

Наиболее благополучной в этом отношении оказалась Житомирская область: здесь была задержана лишь одна, совершившая это правонарушение.

Всего же по Украине за 2019 год обнаружили 913 человек, совершивших административное правонарушение по статье "Занятие проституцией".

Напомним, недавно в Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для сексуальной эксплуатации.Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.

Также мы сообщали о том, как в Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.

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