В МВД объяснили роль полиции в расследовании авиакатастрофы в Иране

/ Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко объяснил, какая роль украинских подразделений Национальной полиции Украины в расследовании трагедии с украинским самолетом B-737 UR-PSR, рейса AUI752в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна", – сказал Шевченко.

"Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложено на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, а при необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины", – подчеркнул он.

По его словам, правоохранители могут это делать в нормах ч.2 ст.4 Уголовного процессуального кодекса Украины. В частности, уголовное процессуальное законодательство Украины применяется при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения страны за рубежом, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами украинского государства под флагом или с опознавательным знаком, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине. Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.

"Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию", – сказано в сообщении.

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Как отмечается, украинские следователи и эксперты проверят, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета, если иранская сторона допустит их к обломкам самолета.

По информации Шевченко, работа украинских следователей НПУ и экспертов на территории Ирана может заключаться в непосредственном вовлечении специалистов к проведению процессуальных действий для получения вещественных доказательств с возможным последующим их исследованием на территории Украины. Также консультативная миссия по проведению осмотра места трагедии, организации проведения лабораторных исследований, обмен генетической информацией для проведения дальнейшей идентификации.

На территории Украины их работа будет заключена в проведении следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состоянии экипажа, количества часов лету, проведении инструктажей, а также других следственных действий, предназначенных процессуальным руководителем.

Кроме того, специалисты обеспечат организацию отбора биологических образцов у близких родственников и установят их генетические признаки для дальнейшего сравнительного исследования с целью идентификации. Сравнительное исследование может быть проведено как в лабораториях Украины, так и Ирана.

Отмечается, что информация о генетических признаках близких родственников может быть передана в электронном виде и международном формате компетентным органам, которые будут расследовать трагедию.

Напомним, что ранее самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Тегеран. В составе группы – представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ. Их задача – расследование причин трагедии, идентификация и репатриация тел погибших граждан Украины.

Напомним, утром 8 января в Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в Тегеране разбился украинский самолет.

Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлета недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все пассажиры, а также девять членов украинского экипажа погибли.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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