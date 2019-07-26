В МВД отчитались о нарушениях на парламентских выборах

Об этом шла речь во время видеоселекторного совещания структурных и территориальных органов МВД

Фото: AFP

Полиция открыла 516 уголовных производств и составила почти 1,5 тыс. админпротоколов по фактам нарушений во время избирательного процесса.

Об этом шла речь во время видеоселекторного совещания структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и с участием председателя Нацполиции Сергея Князева.

Во время совещания правоохранители подвели итоги работы по обеспечению правопорядка во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Яровой отметил, что личный состав Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной службы, ГТС выполнили поставленные задачи.

"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тысяч заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов", – отметил он.

21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах боролись 3220 кандидатов: 1404 представляли 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе боролись еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

Результаты парламентских выборов можно посмотреть в материале "Сегодня".

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