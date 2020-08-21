В День Независимости на улицы выведут 4,5 тысячи силовиков

Для обеспечения правопорядка во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости силовые структуры Украины переходят на усиленный режим работы.
Об этом 21 августа заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, отметив, что следит за безопасностью граждан в течение трех следующих дней будут тысячи силовиков.
"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к мероприятиям по безопасности 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – отметил Яровой.
Замминистра назвал главными принцами работы правоохранителей в эти дни – максимальную толерантность, диалог, немедленное реагирование, а также решительность при нарушении правопорядка и провокациях.
Яровой также подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны сообщил о подготовке накануне Дня Независимости масштабной скоординированной хакерской атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.
Также сообщалось, что в этом году Киев снова отметит День Независимости без парада, но с маршем и торжественными мероприятиями.
А как главный государственный праздник страны проходил в прошлом году, смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк