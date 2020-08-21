В День Независимости на улицы выведут 4,5 тысячи силовиков

В МВД рассказали о мерах безопасности на праздники

Для обеспечения правопорядка во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости силовые структуры Украины переходят на усиленный режим работы.

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Об этом 21 августа заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, отметив, что следит за безопасностью граждан в течение трех следующих дней будут тысячи силовиков.

"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к мероприятиям по безопасности 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – отметил Яровой.

Замминистра назвал главными принцами работы правоохранителей в эти дни – максимальную толерантность, диалог, немедленное реагирование, а также решительность при нарушении правопорядка и провокациях.

Яровой также подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространения коронавирусной инфекции.

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Напомним, ранее Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны сообщил о подготовке накануне Дня Независимости масштабной скоординированной хакерской атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что в этом году Киев снова отметит День Независимости без парада, но с маршем и торжественными мероприятиями.

А как главный государственный праздник страны проходил в прошлом году, смотрите в видеосюжете:

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