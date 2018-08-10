В МВД возмутились фейку с талонами для "неприкасаемых"

Сегодня, 13:42

Глава пресс-службы МВД изобличил подделки "сообщества дилетантов"

Фото: Facebook Артема Шевченко
Фото: Facebook Артема Шевченко

В Министерстве внутренних дел Украины возмутились появлением в Facebook страницы сообщества "Я поддерживаю НАБУ", которое распространяет фото фейкового талона на бесплатный проезд для представителей органов внутренних дел.

На поддельном талоне стоит фейковая подпись главы ведомства Арсена Авакова, рассказал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в своем Facebook.

"Распространяется дешевая подделка: фото якобы талона оперативного прикрытия на транспортное средство за подписью якобы министра Арсена Авакова, выданного, внимание, 17 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

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При этом Шевченко сделал официальное заявление о том, что это "дешевая примитивная подделка дилетантов, и она очевидна каждому, кто хоть немного знаком с реалиями и спецификой оперативной работы".

Кроме того, он заверил, что со дня создания Национальной полиции Украины подобные спецталоны, которые действительно необходимы отдельным полицейским для законной негласной оперативно-розыскной работы, выдает и подписывает только глава Нацполиции.

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"Им в марте 2018 года уже более года был Сергей Князев, а не министр внутренних дел. Это только первый очевидный ляп этого дешевого псевдоизобличения. Призываю не распространять, не цитировать и не использовать вообще, как источник информации, это ФБ-сообщество дилетантов, которое не гнушается наполнять свою ленту столь примитивными фейками", – резюмировал спикер.

Напомним, ранее в Украине разоблачили очередной фейк российских пропагандистов, которые сняли постановочное видео, как якобы СБУ штурмует базу одного из батальонов Украинской добровольческой армии (УДА).

Недавно стало известно о создании нового фейка пропагандистами Кремля на Донбассе. Съемочную группу отправили на передовую и устроили "спектакль" с боевиками в главной роли. Россияне решили снять видео, как они "уничтожают украинских разведчиков ВСУ".

В мае мы писали об еще одном фейке россиян на Донбассе. Тогда местных жителей оккупированных территорий пугали танковыми армадами ВСУ и тысячами "головорезов", готовых ворваться в Луганск.
МВД, подделка, Аваков, талон, НАБУ

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"Сегодня"

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