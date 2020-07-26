В МВД заявили о нехватке кадров: в чем причина

В рядах министерства внутренних дел Украины, где бушует эпидемия коронавируса, существует нехватка кадров. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает "УНН".

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"У нас нехватка кадров где-то 17%. К сожалению, это произошло потому, что зарплата, которая есть на сегодня в полиции, в других бюджетных учреждениях, не соответствует рыночной зарплате", – рассказал он.

По словам Геращенко, больше всего проблем с кадрами сейчас в рядах патрульной полиции.

"Например, в патрульной полиции Киева где 34% некомплекта. Почему? Потому что зарплата патрульного – это 12 тысяч грн, зарплата водителя маршрутного такси 16-17 тыс. грн. При том, что водитель маршрутного такси не рискует погибнуть или получить ранения, задерживая какого подонка. И конечно, что это не справедливо", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее директор харьковского института социсследований Денис Кобзин говорил, что, если карантин затянется, возможен рост насильственных преступлений. Также отмечается, что тяжких преступлений стало меньше, однако во время эпидемии стало больше мошенников.

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Ранее в Нацполиции заявляли, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины. Правоохранители говорят, что меньше стало и грабежей, и разбоев.

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