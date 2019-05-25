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В Нацгвардии пополнение: две сотни новобранцев приняли присягу на верность Украине

25 мая, 17:38

Парни будут служить в Президентской бригаде


Две сотни новобранцев приняли присягу на верность Украине. Они будут служить в элитной Президентской бригаде. Молодые гвардейцы стараются не выдавать волнения, держат спину, но признаются: для каждого – это пока самый важный день в жизни.

"Такой день, как присяга украинскому народу бывает раз в жизни. я считаю это обязанность каждого мужчины – отслужить и быть готовым в любой момент защищать свою страну", – говорит один из новобранцев.

Во время принятия присяги еще больше переживают их родные.

"Вся наша семья желает им мирно неба над головой, чтобы они сегодня отдали присягу на честь нашей страны и вернулись домой такими, как мы их отправили, и чтобы им всегда светило солнышко" – говорят родные гвардейца.

Символично, что новобранцы присягают на верность на площади Конституции. На этом месте 31 августа 2015 года во время охраны порядка у военнослужащих бросили боевую гранату. Тогда от взрыва погибли четыре гвардейцы этой же президентской бригады.

Сразу после церемонии бойцы поедут в военной части.

Напомним, Нацгвардия появилась как реакция украинских патриотов на оккупацию Крыма (включая бойцов Самообороны Майдана, который влились в новую структуру), так что не стоит путать "новую" Нацгвардию, созданную в марте 2014 года, со "старой", которая существовала на базе Внутренних войск Украины и была расформирована в январе 2000 года.

Бойцы этой структуры одними из первых встали на защиту украинского государства в 2014 году. Это Национальная гвардия участвовала в боях за Славянск в апреле 2014-го и в боях за Мариуполь – в мае, приняв на себя первый огонь войны на Донбассе. За пять лет войны Нацгвардия потеряла на Донбассе более 200 человек погибшими,а более 800 получили ранения.

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Тег гвардейцы, присяга, новобранцы

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