В начале мая Кабмин может утвердить постановление о выходе из карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала мая Кабинет министров планирует утвердить постановление о первых этапах выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба украинского правительства.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", – сказал Шмыгаль во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля.

Напомним, Шмыгаль заявил, что правительство получает многочисленные обращения с просьбой ускорить процесс выхода страны из карантина, однако власти осознают свою ответственность за жизнь и здоровье украинцев.

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Также сайт "Сегодня", сообщал, что глава украинского правительства заявил: три этапа выхода из карантина могут начаться одновременно. При этом Шмыгаль подчеркнул, что отмена ограничений будет запущена в случае снижения числа заболевших, однако предупредил и о возможном продлении карантина.

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