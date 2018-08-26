В Нацсовете рассказали, где сохранится аналоговое телевещание

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил, что аналоговую технологию передачи телесигнала отключат в Украине 31 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

"Кабинет Министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что внесли предложение в Кабинет Министров о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания.

"Нацсовет внес предложения в Кабинет Министров о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на пограничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий. Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания – 18 июля внесены изменения в постановления", – говорится в сообщении.

Другие предложения также должны быть учтены в ближайшее время, подчеркнули в Нацсовете.

Мы сообщали, что Кабмин заявлял об отключении аналогового телевещания, продлив сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области.

Ранее в Нацсовете предупредили, что переход Украины на цифровое ТВ снова "притормозил" - совет мог отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два.

Напомним, Киев и Кировоградская область раньше всех попрощались с аналоговым телевидением. Старые антенны ТВ-сигнал уже не ловят.