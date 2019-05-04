В НАТО готовы принять Украину, а Зеленский "изменил" правила в политике: самые громкие заявления недели

Что будет, если раздавать россиянам украинские паспорта – и в чем разочарован спецпредставитель США

Главной темой недели стало избрание Владимира Зеленского президентом Украины: читайте в специальном материале сайта "Сегодня", что об этом думают спикеры номер один страны и мира – включая самого Зеленского.

Петр Порошенко: Если раздавать россиянам украинское гражданство, они его примут – потому что у нас лучше

Президент Украины Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство. Во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник, 29 апреля, он заявил, что никто не будет раздавать россиянам украинское гражданство, потому что они его примут.

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство – это высокая честь", – заявил Порошенко

Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".

"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

Владимир Зеленский: Нормализация отношений с РФ произойдет только после полной деоккупации Донбасса и Крыма

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил условие Кремлю: он готов выстраивать отношения с Россией только при условии деоккупации Донбасса и Крыма, освобождения украинских заложников и политзаключенных и рассчитывает на уступки Москвы на ближайших переговорах. Об этом говорится в заявлении, распространенном 2 мая его пресс-службой.

Он призывает российскую сторону не прибегать к языку угроз и рассчитывает, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации и сделает конкретные шаги в этом направлении.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается. Во всех смыслах этого слова. С Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию "минского процесса". Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", – заявил Зеленский.

Отметим, в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

Курт Волкер: Вернуться к сотрудничеству с Россией было ошибкой

Спецпредставитель США Курт Волкер рассказал в интервью венгерскому Valaszonline, что нельзя допустить новой войны России: если падет Украина, РФ может развернуть очередную войну в Европе.

По его словам, в первую очередь важно, чтобы украинцы получили безопасное общество, свою собственную страну, территориальную целостность, демократию с процветающей экономикой, как и все остальные, будь то США, Венгрия или Польша.

"Все имеют одинаковые права и стремления, и мы поддерживаем это, и мы не поддерживаем, когда страна пытается предотвратить это, говорить им, что они не могут этого сделать, захватывая территорию и навязывая им конфликт. Это только одно, почему мы поддерживаем права украинского народа. Во-вторых, если страна способна захватить территорию силой, угрожает применить военную силу, подорвать внутреннюю политику страны, и ей сходит с рук это в одном месте, она может сделать это снова в других местах", – сказал Волкер.

Американский дипломат не исключает, что после Украины Россия может взяться за Беларусь или Молдову и сожалеет, что в 2008 году Запад не остановил россиян во время войны с Грузией.

"Это еще одна причина, почему мы должны заботиться об этом. Я был очень разочарован тем, что мы не сделали больше, когда Россия вторглась в Грузию в 2008 году. Мы остановили конфликт, но затем у нас была политика перезагрузки и мы вернулись к сотрудничеству, как обычно. Я думаю, что это было ошибкой, и это было проблемой для Грузии – Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, а также поощрила Россию (к агрессии) в отношении Украины", – подчеркнул спецпредставитель США.

Александр Вершбоу (НАТО): Альянс сейчас не готов защищать Украину

В НАТО четко дали понять, что готовы принять Украину в свои ряды, но не сейчас. Как сказал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генсека НАТО Александра Вершбоу, НАТО сейчас не готово защищать Украину согласно статье 5 своего Устава о коллективной обороне.

Он отметил, что Альянс очень четко сказал – Украина и Грузия будут членами НАТО, это очень четкое обещание, вот только на практике это довольно сложно осуществить.

"Это очень сложный вопрос, потому что он не только практический, но еще и политический и безопасностный. Ведь когда НАТО приглашает новых членов, он должен иметь ответ на вопрос: "Есть ли у вас стратегия защиты этих стран?". Можете ли вы применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, если на Грузию или Украину нападут? Думаю, решения есть, но сейчас НАТО не на той стадии, чтобы их обсуждать. Отношения с Россией настолько плохие и конфронтационные, что большинство союзников хотят просто отсрочить проблему. Альянс не готов (решать вопросы защиты Украины – ред.), – сказал Вершбоу.

По его словам, не только в Альянсе не готовы к союзничеству с Киевом, но и сама Украина, по его мнению, на сегодняшний день не соответствует стандартами НАТО.

"Вам еще нужно провести реформы у себя дома, которые наравне с реформами в секторе обороны, также являются обязательным условием для вступления в НАТО. Но я думаю, что Украина быстрее подготовится, чем НАТО. Поэтому Альянсу совсем скоро надо начинать искать решение проблемы", – подчеркнул экс-заместитель генсека Альянса.

Доминик Мойси (Les Echos): С избранием Зеленского мы вошли в совершенно непредсказуемый мир

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине выглядит как победа демократии, но на самом деле победа Зеленского стала предостережением для политических элит всего мира. Об этом пишет эксперт в области геополитики Доминик Мойси на страницах французского издания Les Echos.

По его словам, победа абсолютно нового кандидата свидетельствует об утрате доверия общества к элитам.

"То, что произошло в Украине, является одновременно выражением законной санкции и демонстрацией того, что демократия в строгом смысле этого слова сработала хорошо. Но выбор, сделанный украинским народом, также звучит как предупреждение для демократических режимов в классическом смысле этого слова...Убрать всю легитимность у элиты – значит рискнуть поверить в абсолютную мудрость народа", – пишет Мойси.

Из-за своей "новизны" Зеленский является абсолютно непредсказуемым.

"С избранием Зеленского мы вошли в совершенно непредсказуемый мир, в котором, чтобы быть легитимным в политике, нужно не иметь опыта", – добавляет эксперт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В НАТО готовы принять Украину, а Зеленский "изменил" правила в политике: самые громкие заявления недели". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"