В некоторых областях введут адаптивный карантин: что это значит

Не всем в Украине повезет со смягчением карантина с 11 мая

В Украине снова продлили карантин – до 22 мая, но с ослаблением ограничений. Но вот областям-лидерам по заболеваемости на COVID-19 "не светит" смягчение карантинных мер. Об этом сказал на заседании Кабинета министров глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, соответствующее предложение внесено в постановление, которое сегодня было принято правительством.

"Мы также хотим предложить критерий адаптивного карантина. Это когда, например, у нас есть некоторые области – Черновицкая или Ивано-Франковская, в которых очень большой уровень заболеваемости и очень большое количество больных регистрируется каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это произойдет в других областях. Мы считаем, что нужно вводить такой механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру торговли, то где-то должно быть меньше. Думаю, здесь будет понимание у местной власти", – сказал Степанов.

Министр отметил, что Минздрав и дальше будет отслеживать эпидемическую ситуацию, и в случае если будет замечена негативная тенденция, то сразу нужно будет усиливать ограничительные меры.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря об адаптивном карантине, отмечал, что если в каком-то регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения.

"Сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской областях и в Киеве должны детально изучить эпидемическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения отдельно, руководствуясь теми данными, которые будут на тот момент требовать тех или иных решений", – сказал он.

Вот такая ситуация с коронавирусом сейчас в областях Украины:

Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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