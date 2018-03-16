В Николаеве "актер" за отказ знакомиться порезал 19-летней девушке лицо ножом

Вечером в четверг, 15 марта, в микрорайоне Широкая Балка в Николаеве неизвестный молодой человек порезал лицо девушке, отказавшейся от знакомства с ним. Об этом "Новостям-N" сообщили местные жители.

По их словам, 19-летняя девушка, выйдя с работы, решила прогуляться и отправилась домой пешком с ул. Молодогвардейской в микрорайон Широкая Балка, где она проживает. В районе ул. Прибужской за ней увязался молодой человек. Он предложил ей познакомиться, однако девушка отказалась. После еще нескольких попыток снова заговорить с ней молодой человек достал нож, которым порезал девушке лицо и шею.

Девушка испугалась, что напавший ее еще и ограбит, поэтому выбросила в неизвестном направлении свой телефон. После содеянного мужчина скрылся, ничего с собой не взяв.

Все происходило около 18.00. Случайные прохожие помогли пострадавшей добраться до остановки "Крест", куда позже была вызвана бригада скорой помощи, которая, по словам очевидцев, приехала спустя 30 минут.

Медики доставили девушку в больницу "Дубки" в челюстно-лицевое отделение. Только после того, как ее доставили в больницу была вызвана полиция. Следователи работал на месте происшествия до 12 часов ночи.

Как рассказала пострадавшая очевидцам, напавший на нее мужчина был прилично одет, не был похож на наркомана или бездомного, а его внешность напоминала какого-то актера.

Сама девушка, по словам местных жителей, из приличной семьи, в которой она поздний ребенок, ее родители верующие. Люди теперь опасаются, что у них в районе появился маньяк.

Напомним, в Одесской области произошло убийство из ревности - друг забил приятеля камнем и выбросил в реку.

Также мы писали, что в России трансвеститы в коротких платьях жестоко избили прохожего.

Кроме того, напомним, в Днепре неизвестный на улице напал на школьницу.