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В Николаеве едва не взорвалась заправка: появились подробности

26 апреля, 17:46

Полицейские перекрыли движение транспорта, энергетики отключили сеть и обесточили все дома рядом


Едва не взорвалась автозаправка в Николаеве – на цистерне со сжиженным газом вырвало клапан. Произошла утечка, на месте даже образовалось облако.

Чтобы не дать газу распространиться, спасатели поливали облако водой из гидрантов. Полицейские на всякий случай перекрыли движение транспорта в этом районе, энергетики отключили сеть и обесточили все дома рядом.

Опасность миновала, но эксперты еще выясняют, почему произошла разгерметизация. Городские чиновники проверят, законно ли работала эта заправка.

"Мы давали распыленную воду, уменьшили концентрацию сжиженного газа – этот газ по своим свойствам стелется по земле, – чтобы нигде не осталось", – сказал заместитель начальника управления Государственной служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Михаил Гриб.

Напомним, ранее мы писали, что взрывоопасные заправки в Украине строят вплотную к жилым домам. Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности, АЗС – опасный объект. Эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Билоус рассказал о нормах градостроения.

Также в Украине давно существует проблема не только с пожарной безопасностью, но и незаконной продажей топлива. Осенью 2018 года в Одессе провели рейд по нелегальным АЗС. В полиции отмечают, что у незаконных заправок нет документов, безопасных резервуаров для топлива и огнетушителей.

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Тег газ, взрыв, Николаев, заправка

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