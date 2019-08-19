В Николаевской области арестовали убийцу солдата-срочника

Полиция Николаевской области задержала военного, подозреваемого в убийстве сослуживца, суд принял решение взять его под стражу

Оперативники уголовного розыска Николаевской раскрыли убийство военного, тело которого с ножевыми ранениями нашли в реке Южный Буг 14 августа, сообщает Первомайское отделение полиции ГУНП в Николаевской области.

По информации полиции, 14 августа в реке Южный Буг под мостом у камыша, неподалеку от улицы Винграновского в г.Первомайск, с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Следствие установило, что погибший – это 20-летний житель Николаева, который с весны проходил службу в военной части г.Первомайск.

Правоохранители в течение нескольких часов установили и злоумышленника, причастного к убийству - 19-летнего сослуживца погибшего. Следователи установили, что после ужина 12 августа после службы молодые люди решили развлечься и во время совместного отдыха между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

"Выяснение отношений между ребятами закончилось тем, что младший из них нанес девять ударов ножом в область грудной клетки приятель, от которых тот скончался на месте. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело в реку, а сам, собрав необходимые вещи и заказав такси, поехал на родину, где его и задержали сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции", – говорится в сообщении.

На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

"Согласно санкции инкриминируемой статьи, военному грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет. По представлению следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – уточнили в полиции.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что под Киевом двое парней из мести убили и закопали в лесу знакомого.

Также сообщалось, что под Киевом женщина ударила ножом мужчину и получила восемь лет тюрьмы.

А в Одессе в июле мужчина набросился на свою жену с ножом, убил ее и напал на сына.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram