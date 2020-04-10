В Николаевской области не могут найти коронавирус: Зеленский отреагировал

В Николаевской области, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, проводится крайне малое количество тестирований, также есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили в ходе совещания по вопросам противодествия COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больны COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", – прокомментировал президент озвученную информацию.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что причина отсутствия подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Николаевской области может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

Реклама

/ Фото: Сегодня В тренде Сначала солнце и +20, а потом заморозки и снег: каких сюрпризов ждать от погоды

Тем временем мэр Николаева озвучил свою версию, почему в регионе нет случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама