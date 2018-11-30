В Николаевской области втрое уменьшилось количество правонарушений

Сегодня, 19:29

Полицейские усилили патрулирование, жителей просят спокойно реагировать на просьбы правоохранителей предоставить документы


Количество правонарушений в Николаевской области за последние три дня уменьшилась втрое, отчитываются правоохранители. Такую тенденцию связывают с увеличением количества патрулей на улицах после ведения военного положения.

Полицейские усилили патрулирование. Жителей просят спокойно реагировать на просьбы правоохранителей предоставить документы.

Военные части Николаева перешли на состояние боевой готовности.

Введение военного положения практически никак не повлияет на жизнь гражданского населения, говорят в обладминистрайии. Однако, некоторые ограничения все-таки введут.

"Не позволено ни одному человеку использовать военную форму, фотографировать и фиксировать передвижение военной техники", - сказал Алексей Савченко, председатель Николаевской облгосадминистрации.

Николаевские военнослужащие начали флешмоб в поддержку военнопленных в Крыму и России. И призвали присоединиться к акции другие регионы. Армейцы выстроились на плацу возле Мемориала погибшим воинам – в руках таблички – "мы защитим".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел совещание с силовыми структурами, на котором разработан план по реализации режима военного положения.

"Я сегодня провел большое совещание с руководителями силовых структур, и мы наметили четкий план реализации режима военного положения, который будет неощутим для преимущественного большинства граждан", - сказал президент.

Как известно, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
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"Сегодня"

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