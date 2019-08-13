В новом сезоне "Гучної справи", который стартует на канале "Украина" 14 августа, раскроются детали задержания украинки в Грузии

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В среду, 14 августа, в 23:20 в эфире канала "Украина" стартует новый сезон публицистической программы журналистских расследований "Гучна справа" с ведущим Тимуром Аслановым, который начнется с раскрытия эксклюзивных деталей резонансного дела задержания многодетной украинки в Грузии. Зрители услышат уникальные свидетельства адвоката Юлии Сусляк и ее самой сразу после освобождения из грузинской тюрьмы.

Весной этого года в Грузии задержали украинку Юлию Сусляк по подозрению в продаже собственных детей. Десять Юлиных детей отправили на родину к бабушкам. Сама женщина три месяца подряд находилась под стражей за рубежом.

Дело получило международный резонанс. За историей украинки и ее детей следили из разных стран мира. Журналисты проекта "Гучна справа" отправились в Грузию, провели собственное расследование и узнали впечатляющие подробности.

"Ради истины "Гучна справа" преодолела тысячи километров Киев – Тбилиси – Кутаиси. Побывали даже в СИЗО, где находилась многодетная мать. Журналисты "Гучної справи" собрали все подробности этой ошеломляющей истории. Поэтому стоит посмотреть эфир 14 августа в 23:20, чтобы узнать, действительно ли наши соотечественники торговали собственными детьми?" – отметила руководитель проекта "Гучна справа" Снежана Кутракова.

За что на самом деле задержали украинку? Что скрывают супруги Сусляки? Почему по возвращении в Украину Юлия Сусляк не живет со своими детьми? И чьи эти дети на самом деле? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 14 и 21 августа в 23:20 на канале "Украина".

Скандальная история украинки – не единственная, которая поразит зрителя во втором сезоне "Гучної справи". В новых выпусках программы будет еще больше резонансных, актуальных и остросюжетных историй. Ради установления истины и справедливости команда публицистического проекта расширяет горизонты и проводит расследование международного масштаба.

"Темы, истории, о которых мы рассказываем, чрезвычайно важны для общества. Люди должны знать, что происходит вокруг них. Даже если они не видят зло собственными глазами, это не значит, что все хорошо. Очень важно, чтобы люди были проинформированы и знали правду", – прокомментировал ведущий программы Тимур Асланов.

"Только в "Гучній справі" – правдивые факты, доказательства, аргументы и свидетельства криминальных драм. Они ежедневно случаются с обычными украинцами. Как уберечь себя и родных от опасности? Как не попасть в мошенническую ловушку? Как вовремя отличить добро от зла? Об этом "Гучна справа" по средам расскажет своим зрителям", – рассказала руководитель проекта.

"Гучна справа" – это публицистическая программа журналистских расследований на канале "Украина", в которой анализируют конкретные дела и криминальные схемы. Ведущий Тимур Асланов и журналисты проекта указывают на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушают мифы, образовавшиеся вокруг них, находят новые факты и свидетельства, выстраивают экспертные версии. Премьера проекта состоялась в декабре 2018 года.

Гучна справа – расследуем ради справедливости!

Смотрите новый сезон программы "Гучної справи" каждую среду в 23:20 на канале "Украина"!

Ранее сообщалось, что на канале "Украина" стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в прайм-тайм – 21:00.

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