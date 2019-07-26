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В новую Раду вошли 13 нардепов без высшего образования и 30 безработных

26 июля, 14:50

В предыдущем созыве было на 5 безработных больше

Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив
Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив.

В новосозданном парламенте 13 нардепов без высшего образования, 9 из них имеют среднее специальное. Еще четверо – со средним общим образованием. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Так, 411 депутатов имеют высшее образование, 9 – среднее специальное. Еще четверо – со средним общим образованием.

Отмечено, что 30 человек на момент избрания были безработными. Это на 5 человек меньше, чем в предыдущем созыве.

Кроме того, в новоизбранном парламенте будет на 39 женщин больше.

Отметим, что Верховная Рада в среднем помолодела на 7,4 года. Ведь новоизбранных будущих нардепов возрасте 21-45 лет увеличилось в среднем на 26%.

Напомним, что "Сегодня" опубликовали список кандидатов депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Верховная Рада, парламент, нардепы

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