В новую Раду вошли 13 нардепов без высшего образования и 30 безработных
В предыдущем созыве было на 5 безработных больше
В новосозданном парламенте 13 нардепов без высшего образования, 9 из них имеют среднее специальное. Еще четверо – со средним общим образованием. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".
Так, 411 депутатов имеют высшее образование, 9 – среднее специальное. Еще четверо – со средним общим образованием.
Отмечено, что 30 человек на момент избрания были безработными. Это на 5 человек меньше, чем в предыдущем созыве.
Кроме того, в новоизбранном парламенте будет на 39 женщин больше.
Отметим, что Верховная Рада в среднем помолодела на 7,4 года. Ведь новоизбранных будущих нардепов возрасте 21-45 лет увеличилось в среднем на 26%.
Напомним, что "Сегодня" опубликовали список кандидатов депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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