/ Фото: Кабинет министров Украины

В понедельник, 19 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в конференции "Новая украинская школа". Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Как отметил Гройсман, в Новую украинскую школу уже вложили почти семь миллиардов гривен.

"Мы проинвестировали в #Нуш (Новую украинскую школу – ред.) около 7 млрд грн. В этом году в "Новую украинскую школу пойдет уже 1 миллион детей. Очень важно продолжить эту образовательную реформу", – написал Гройсман.

Ранее, Владимир Гройсман рассказал о новом меню в школьных столовых.

"Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное – вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ", – написал Гройсман.

Кроме того, политик подчеркнул, что такое питание планируется ввести во всех школах Украины.

Кроме того, Министерство образования Украины совместно с проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в экспериментальном порядке внедряет курс "Финансовая грамотность" среди старшеклассников общеобразовательных школ. К сегодняшнему дню его прошли около 20 тыс. учеников более чем 1200 школ страны. К 1 сентября в МОН представили обновленный пакет учебных материалов, который могут внедрять любые школы по желанию дирекции.

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