В новых БТР для армии Украины найден опасный брак: ищут виновных

БТР-4Е/Фото: ukroboronprom.com.ua

Министерство обороны приостановило поставку Вооруженным силам Украины модификации бронетранспортеров "Буцефал" (БТР-4Е), которые раньше попали в скандал из-за состава стали, из которой их изготовляют.

Как сообщили в оборонном ведомстве 24 января, соответствующее решение было принято после того, как на нескольких бронетранспортерах были обнаружены повреждения упрочняющей наплавки на сварочных соединениях бортов.

Повреждения на произведенных "Лозовским кузнечно-механическим заводом" машинах были обнаружены специалистами рабочей группы, созданной Минобороны и "Укроборонпромом".

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"Сейчас члены рабочей группы, совместно с представителями предприятий определяют обстоятельства и причины возникновения упомянутых дефектов. Одновременно проводится разработка организационно-технических мероприятий по недопущению возникновения дефектов в дальнейшем производстве", – отметили в пресс-службе министерства.

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До выяснения всех обстоятельств ведомство временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е. Сколько точно на данный момент их получили ВСУ – неизвестно, однако в прошлом году гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказал о передаче 12 таких машин.

Кроме того, выясняется возможность ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, которые отвечают за случившееся. В случае установления виновных их привлекут к ответственности.

Напомним, ранее стало известно о закупке чиновниками Минобороны десятков тысяч бракованных бронежилетов для украинских военных минимум на 176 млн грн. Ранее киевский суд избрал меру пяти подозреваемым в нечестных закупках.

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