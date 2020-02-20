В Новых Санжарах начались беспорядки из-за коронавируса: есть пострадавшие (фото, видео)

Жители поселка категорически против размещения по соседству с ними эвакуированных из Китая

Протест против размещения эвакуированных украинцев на обсервацию в санатории МВД в поселке Новые Санжары обретает насильственный характер.

Перед тем как в поселок в Полтавской области должен приехать автобус с эвакуированными, правоохранители попытались оттеснить людей от моста, который ведет к санаторию.

Это привело к столкновениям с активистами. Как видно на трансляции с места событий, несколько человек пострадали – один мужчина потерял сознание, упал и рассек голову. Его быстро привели в чувство.

Кроме того, видно, как медики оказывали помощь одной из служащих Нацгвардии.

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Очевидно, не обошлось без задержаний – несколько человек провели по коридору полиции.

Новые Санжары, столкновения местных жителей с нацгвардейцами (видео @Украина online)

На данный момент силовики заблокировали всю дорогу, которая ведет к санаторию, и пытаются создать коридор для автобусов.

Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на 14-дневную обсервацию будет помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Подробнее о реакции жителей Новых Санжаров на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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