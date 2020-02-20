В Новых Санжарах начались беспорядки из-за коронавируса: есть пострадавшие (фото, видео)

Протест против размещения эвакуированных украинцев на обсервацию в санатории МВД в поселке Новые Санжары обретает насильственный характер.
Перед тем как в поселок в Полтавской области должен приехать автобус с эвакуированными, правоохранители попытались оттеснить людей от моста, который ведет к санаторию.
Это привело к столкновениям с активистами. Как видно на трансляции с места событий, несколько человек пострадали – один мужчина потерял сознание, упал и рассек голову. Его быстро привели в чувство.
Кроме того, видно, как медики оказывали помощь одной из служащих Нацгвардии.
Очевидно, не обошлось без задержаний – несколько человек провели по коридору полиции.
На данный момент силовики заблокировали всю дорогу, которая ведет к санаторию, и пытаются создать коридор для автобусов.
Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на 14-дневную обсервацию будет помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.
На борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.
Подробнее о реакции жителей Новых Санжаров на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая
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