В ОБСЕ прокомментировали начало разведения сил на Донбассе

По словам Сайдика, процесс разведения сил и средств идет по плану

/ Фото: Getty Images

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик сообщил, что стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском.

На уточняющий вопрос о конкретной дате возобновления разведения в Петровском спецпредставитель заявил: "Не могу сказать".

Вместе с тем, комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом, Сайдик отметил, что разведение сил в Золотом во вторник идет по плану.

Реклама

"Они же только начали, я исхожу из того, что сегодня все по плану", - добавил он.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ отметил прогресс по восстановлению моста в станице Луганской. По его словам, стороны нацелены до начала декабря закончить ремонт этого моста.

Поселок Золотое в Луганской области наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области – два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон на Донбассе.

Как сообщалось, в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, как и в какой период будет проводиться разведение сторон в поселке Золотое.

Напомним, "Сегодня" ведут текстовый онлайн по разведению сил на Донбассе, публикуя все подробности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама