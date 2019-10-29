В ОБСЕ прокомментировали начало разведения сил на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик сообщил, что стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском.
На уточняющий вопрос о конкретной дате возобновления разведения в Петровском спецпредставитель заявил: "Не могу сказать".
Вместе с тем, комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом, Сайдик отметил, что разведение сил в Золотом во вторник идет по плану.
"Они же только начали, я исхожу из того, что сегодня все по плану", - добавил он.
Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ отметил прогресс по восстановлению моста в станице Луганской. По его словам, стороны нацелены до начала декабря закончить ремонт этого моста.
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Поселок Золотое в Луганской области наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области – два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон на Донбассе.
Как сообщалось, в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, как и в какой период будет проводиться разведение сторон в поселке Золотое.
Напомним, "Сегодня" ведут текстовый онлайн по разведению сил на Донбассе, публикуя все подробности.
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