В очереди на границе с Польшей украинцы устроили зажигательные танцы

Сегодня, 01:04

Большинство пользователей социальной сети одобрили видео 

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Группа граждан Украины, ожидая своей очереди на украинско-польской границе в пункте пропуска Краковец, устроила зажигательные танцы. Видео танца опубликовал пользователь Игорь Никитин в своем Facebook.

"Краковец, очередь", – лаконично подписал он видео.

Большинство пользователей социальной сети одобрили видео и добавили, что, скорее всего, на видео танцует один из закарпатских танцевальных коллективов, который решил использовать время в пробке для тренировки.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше. По его словам, в Польше живут и работают более 1 млн граждан Украины, а около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".

В январе сообщалось, что за первые полгода безвизового режима поток украинцев существенно не увеличился. Также в польском Управлении по вопросам иностранцев объяснили о правилах пребывания в Польше для украинцев. Граждане Украины могут в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, но при соответствующем письменном заявлении работодателя о трудоустройстве.
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