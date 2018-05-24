В Одессе канадские медики лечат украинских военных: применяются новые методики

Сегодня, 17:26

За четыре дня работы прооперированы уже почти 40 пациентов – канадцы работают на своем оборудовании


Канадские медики бесплатно оперируют украинских бойцов в Одессе. Это уже шестая миссия заокеанских врачей. На этот раз 23 специалиста из Канады совместно с украинскими коллегами проводят пластические операции военнослужащим, травмированным во время исполнения боевых задач на Донбассе.

За четыре дня работы прооперировали почти 40 пациентов. Оборудование канадцы привезли свое, медикаменты предоставляет военный госпиталь в Одессе.

"Были на задании и при снятии мины попали на сюрприз – выстрел осколочного гранатомета. На левой руке у меня не работает мизинец, физиотерапевт канадский предложил методики, как его разрабатывать, чтобы хирургическим способом это не делать. Буквально два дня назад вот сюда я его не мог прижать и не сгибался (палец), сейчас могу, тяжело надо помогать, но есть прогресс", – рассказал сапер 93-й бригады Александр.

Напомним, в начале мая в Одессу на самолете доставили раненых бойцов АТО. На лечение в одесский военный госпиталь доставлены 11 украинских военных. Волонтер отметил, что это первый самолет с ранеными, прибывший в Одессу после перерыва в несколько месяцев: предыдущий был принят в сентябре прошлого года.

Как сообщалось, под Одессой откроют центр для украинских бойцов. Для реабилитации военнослужащих внедрили современные методы лечения. Военные говорят, что санаторий ранее специализировался на лечении заболеваний системы кровообращения, а также нервной, зрительной и дыхательной систем.
Канада, Одесса, военные, медики, лечение

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"Сегодня"

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