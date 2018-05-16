В Одессе нашли коньяк 30-х годов

Два месяца любители загадок и ценители благородного напитка искали утерянный в далекие 30-е шустовский коньяк, чтобы вернуть "сокровища" Музею коньячного дела Шустова и получить в подарок бочонок выдержанного марочного коньяка "Золотой Дюк".

"Мы невероятно рады, что коньяк, пролежавший более 80 лет в тайнике, вернулся и пополнил нашу коллекцию. А в эту субботу в стенах Музея коньячного дела Шустова мы не только отблагодарим нашедшего "клад", но и угостим всех желающих, открыв одну из найденных бутылок старинного коньяка," – рассказал директор музея Сергей Дяченко.

Кроме того, 19 мая 2018 года в музее гостей ждет сравнительная дегустация выдержанных коньяков Shustoff и французских коньяков 1960 – 1980-х годов. Об этом Сергей Дяченко написал на своей странице в Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1928320620573338&id=100001862553244