В Одессе перехватили 36 контрабандных ракет "земля-воздух": поступят на вооружение ВСУ

Зенитные ракеты для комплекса С-125 из России через Одесскую область пытались переправить в Африку

Ракеты для С-125. Фото из открытых источников.

В Одессе перехватили 36 контрабандных ракет "земля-воздух": поступят на вооружение ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b5b/bc3/5c9b5bbc398e4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b5b/bc3/5c9b5bbc398e4.png 2019-03-27T13:26:00+02:00 Украина Зенитные ракеты для комплекса С-125 из России через Одесскую область пытались переправить в Африку

В Одесской области стражи порядка обнаружили 36 российских ракет "земля-воздух" для зенитно-ракетного комплекса "Печора". По данным генпрокуратуры, в порту было обнаружено оружие, которое пытались контрабандой переместить в Эритрею.

При этом на заседании Кабинета министров генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос предложили передать найденные ракеты Вооруженным силам Украины.

"В период с 2007 года по настоящее время должностные лица Рособоронэкспорта из РФ по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины совершили незаконное перемещение через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", – подчеркнул глава ГПУ.

Также он отметил, что речь идет о 36 зенитных ракетах "земля-воздух" 5Б, 27Д, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием.

"На основании ареста следственным судьей предметов нарушения таможенных правил указанное имущество, боеприпасы и ракетный комплекс, предлагается правительству путем выдачи распоряжения передать в ВСУ письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии, подписанное министром обороны Украины", – отметил Матиос.

По его словам, "в случае принятия распоряжения правительства ВСУ получат на боевое дежурство буквально в ближайшую неделю современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора".

"Предлагаю сегодня правительству принять распоряжение и передать оружие страны-агрессора нашим доблестным Вооруженным силам, чтобы все 36 ракет современного комплекса защищали мирное небо над нашей страной", – отметил Луценко.

Позже Кабмин принял решение о передаче Вооруженным силам Украины этих ракет.

Отметим, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 "Печора" разрабатывался как комплекс для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот от 20 метров до 18 километров на дальностях 3,5-25 км.

При проектировании С-125 главной задачей была необходимость получения достаточной точности наведения ракет в условиях отражений от земной поверхности.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что РФ в Крыму вдвое увеличила армию и готовит базу для ядерного оружия. Также, по его словам, планы России пробить коридор в Крым с Донбасса все еще в силе, а Азовское море агрессор использует в качестве дополнительного канала для переброски войск и вооружений на полуостров.

В свою очередь уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым ядерное оружие. Об этом ему подтвердили в Москве. Он отмечал, что оккупантам полуостров нужен исключительно в качестве военной базы и российское руководство не заботит судьба местных жителей.

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