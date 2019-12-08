В Одессе погибшего пожарного и преподавателя наградят званием Героя Украины

Фото: Пушкинская Пожарный Сергей Шатохин

Пожарному Сергею Шатохину и преподавателю Анне Бортюк, которые спасали студентов во время пожара в колледже, посмертно присвоят звание Героя Украины. Об этом сегодня на брифинге в Одессе заявили Алексей Гончарук и Давид Арахамия.

"Мы всей депутатской фракцией будем обращаться в офис президента по поводу предоставления статуса Героев Украины погибшему спасателю, а также преподавательнице, которая вывела и спасла несколько групп студентов, а сама погибла", – отметил Давид Арахамия.

Напомним, также во время брифинга в Одессе Алексей Гончарук анонсировал увольнение нескольких одесских чиновников, а также заявил, что берет ход расследования пожара в одесском колледже под личный контроль.

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Сайт "Сегодня" вел трансляцию брифинга.

Как мы уже сообщали, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки людей пострадали.

Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук. По словам Алены Трофимчук, на данный момент тело Кирилла находится на ДНК-экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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