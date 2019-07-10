В Одессе разбойники под видом копов ограбили иностранцев
Одного из преступников уже поймали
В Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.
Одесские копы по горячим следам уже задержали одного из нападавших. Им оказался 21-летний житель Одесской области. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщника сейчас разыскивают.
"Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.
Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.
Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.
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