Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Одессе разбойники под видом копов ограбили иностранцев

10 июля, 14:07

Одного из преступников уже поймали

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.

Одесские копы по горячим следам уже задержали одного из нападавших. Им оказался 21-летний житель Одесской области. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщника сейчас разыскивают.

"Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, разбой, ограбление, задержание, туристы, иностранцы, преступники, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе разбойники под видом копов ограбили иностранцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове ограбили инкассатора: полиция попросила о помощи

7 июля, 16:20

Добычей разбойников стало более 300 тысяч гривен

Убийство и разбой: в Харькове задержали подозреваемого

5 июля, 13:38

Стали известны подробности расследования смерти мужчины и пожара в квартире

В Днепре горе-разбойник с оружием пытался ограбить "быстрый кредит"

25 июня, 16:04

Копы сумели задержать дерзкого грабителя

Ограбление в Харьковской области: разбойники отобрали у местных жителей миллион гривен

18 июня, 19:06

Четверо разбойников отобрали у семьи крупную сумму

Всплыли жуткие факты о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

Полиция назвала возможную причину убийства работницы ВР

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Добкина не пустили в Россию

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Kasta объявляет скидки до 90% на все электрочайники

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Украинская ответочка России

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь