В Одессе задержали аферистов, продавших "акций" на миллионы гривен
Аферисты создали сайт от имени известной корпорации и продавали ее поддельные акции
В Одессе разоблачили группу мошенников, которые продавали фейковые акции от имени известной американской компании. Нанесенный ущерб только одному из потерпевших составил 120 тысяч долларов.
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, аферисты завладевали деньгами граждан, продавая ценные бумаги от имени компании Tesla Motors.
Злоумышленники создали сайт, где поместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации Tesla. Кроме того, они зарегистрировали в Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".
"В действительности, никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", – говорится в сообщении.
При этом ущерб, нанесенный одному из заявителей, составил 120 тысяч долларов. Во время следственных действий в Одессе были задержаны двое злоумышленников, причастных к организации аферы.
Обыски и первоочередные следственные действия продолжаются по уголовным производствам, открытым по статьям "мошенничество", "отмывание средств". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
В прокуратуре попросили всех, кто пострадал от действий мошенников, обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.
Напомним, ранее в Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6 тысяч 640 долларов и 13 тысяч грн.Злоумышленники подошли к бабушке прямо на улице.
Кроме этого, мы писали, что телефонный мошенник обобрал жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.К потерпевшему позвонил неизвестный, который представился банкиром, и убедил, что тот задолжал крупную сумму денег.
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