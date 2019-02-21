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В Одессе задержали аферистов, продавших "акций" на миллионы гривен

Сегодня, 17:11

Аферисты создали сайт от имени известной корпорации и продавали ее поддельные акции

Иллюстрация. Фото: пресс-служба прокуратуры Киева
Иллюстрация. Фото: пресс-служба прокуратуры Киева. Фото: Facebook
В Одессе задержали аферистов, продавших "акций" на миллионы гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb6/ca3/5c6eb6ca3a531.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb6/ca3/5c6eb6ca3a531.jpg Украина Аферисты создали сайт от имени известной корпорации и продавали ее поддельные акции

В Одессе разоблачили группу мошенников, которые продавали фейковые акции от имени известной американской компании. Нанесенный ущерб только одному из потерпевших составил 120 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, аферисты завладевали деньгами граждан, продавая ценные бумаги от имени компании Tesla Motors.

Злоумышленники создали сайт, где поместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации Tesla. Кроме того, они зарегистрировали в Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".

"В действительности, никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", – говорится в сообщении.

При этом ущерб, нанесенный одному из заявителей, составил 120 тысяч долларов. Во время следственных действий в Одессе были задержаны двое злоумышленников, причастных к организации аферы.

Обыски и первоочередные следственные действия продолжаются по уголовным производствам, открытым по статьям "мошенничество", "отмывание средств". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

В прокуратуре попросили всех, кто пострадал от действий мошенников, обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6 тысяч 640 долларов и 13 тысяч грн.Злоумышленники подошли к бабушке прямо на улице.

Кроме этого, мы писали, что телефонный мошенник обобрал жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.К потерпевшему позвонил неизвестный, который представился банкиром, и убедил, что тот задолжал крупную сумму денег.

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Тег Киев, Одесса, афера, мошенники, аферисты

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