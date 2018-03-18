В Одессе "заминировали" генконсульство России (обновлено)

Сегодня, 09:55

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва по улице Гагаринское плато


Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

В правоохранительные органы Одессы поступило анонимное сообщение о минировании улицы Гагаринское плато, на котором находится и генеральное консульство Российской Федерации. об этом сообщили в ГУ НП в Одесской области.

"Сегодня в 8:10 утра по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована. На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Принимаются меры по локализации территории", – заявили в полиции.

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На данный момент правоохранители проверяют информацию о заминировании.

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По cостоянию на 9:50 утра 18 марта в ходе обследования территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 300 человек. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, правоохранители заблокировали доступ к дипмиссиям РФ в Украине. Полиция взяла под усиленный контроль российские дипломатических учреждения в нескольких городах Украины.

Напомним, несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.
Россия, выборы, Одесса, генконсульство, заминировали

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Источник:

"Сегодня"

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