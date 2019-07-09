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В Одессе завершился главный судебный процесс последних лет: мэр Геннадий Труханов полностью оправдан

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9 июля, 20:10

Обвинение прокуроров САП было признано судом недоказанным, а действия мэра и его подчиненных – законными

Фото: znaj.ua
Фото: znaj.ua.

Сегодня, 9 июля, в Одессе Малиновский райсуд вынес приговор по "делу Краяна", которым оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и его подчиненных. Напомним, речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян" для размещения в нем Центра интегрированных услуг.

Так, обвинение прокуроров САП было признано судом недоказанным, а действия мэра и его подчиненных – законными.

Торжеству правосудия не помешала даже организованная на скорую руку акция провокаторов во главе с Михаилом Саакашвили, во время которой экс-губернатор Одесчины ударил пожилую одесситку и сломал ей руку. Женщина была госпитализирована.

"Я благодарен одесситам за благоразумие. За доверие, мудрость и поддержку, благодаря которым между бесконечными заседаниями мы строили парки и возводили школы, ремонтировали дороги и коммуникации. Все это – наша общая заслуга", - заявил Геннадий Труханов.

"Сегодняшний оправдательный приговор – это не победа мэра, городской власти или депутатов, это – победа одесситов! Работа, которую ведет городская власть во главе с мэром Геннадием Трухановым – эффективна, продуктивна и востребована", - сказал кандидат в народные депутаты Украины по Киевскому району Дмитрий Танцюра.

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Тег Одесса, суд, труханов

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