В Одесской области отец устроил ДТП: маленький сын погиб, жена – ранена

В Одесской области произошло ДТП, жертвой которого стал маленький ребенок, а его мать получила травмы.

Как сообщает Арцизский отдел полиции в Одесской области, 43-летний житель Измаильского района с семьей на автомобиле Renault Kadett возвращался из областного центра. Не доезжая до села Кирнички, на 181 км автодороги Одесса – Рени водитель не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия еще до прибытия врачей умер его шестилетний сын. Жена с травмами головы была доставлена в больницу. Сам водитель и его 17-летняя дочь отделались незначительными повреждениями.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – до восьми лет лишения свободы.

Напомним, утром 23 августа недалеко от Киева произошло смертельное ДТП: двое детей серьезно пострадали.

Также сообщалось, что в Одессе мотоциклист сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе:

Видео: Telegram-канал/Подслушано Одесса

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